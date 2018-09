LAZIO, ESAMI DI CONTROLLO PER BERISHA

01/09/2018

Valon Berisha si è presentato questa mattina in clinica Paideia per alcuni controlli. Il portale Lalaziosiamonoi.it fa sapere che il kosovaro dovrebbe rientrare dopo la sosta, pronto per la trasferta di Empoli. Berisha, che aveva riportato una lesione tra primo e secondo grado della coscia sinistra durante il ritiro di Auronzo, è pronto a mettersi a disposizione di Simone Inzaghi.