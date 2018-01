LAZIO, DI GENNARO SI FERMA ANCORA

3 gennaio 2018

Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata sul campo Fersini di Formello a partire dalle ore 15. Inizialmente sono scesi sul terreno di gioco i difensori che, in un primo momento, hanno svolto un riscaldamento prima di dedicarsi ad una fase tattica. Nel frattempo, il comparto offensivo ha preso parte ad esercitazioni incentrate sulla forza. In seguito i due reparti si sono scambiati i compiti: tattica per centrocampisti ed attaccanti. La seduta si è conclusa con una partitella a tre settori a campo ridotto. Ancora assenti Marusic e Lulic a rischio per la partita contro la Spal, durante la partitella si è fermato ancora Di Gennaro. Domani è previsto un allenamento mattutino.