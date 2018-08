LAZIO, ALLENAMENTO DI RIFINITURA VERSO IL NAPOLI

17/08/2018

Proseguono gli allenamenti della Lazio in vista della partita di domani sera contro il Napoli. Appuntamento pomeridiano per la rifinitura dei biancazzurri sul manto erboso dello Stadio Olimpico. La squadra ha effettuato inizialmente esercizi di torello e di attivazione atletica, successivamente i biancocelesti si sono cimentati in un’ampia fase tattica. La seduta è terminata con delle conclusioni in porta.