LAZIO: ABBONATI NORD IN SUD, SEGNALAZIONE FIGC A PROCURA

2 novembre 2017

La Federcalcio ha trasmesso alla Procura federale la notizia che la Lazio ha messo in vendita i biglietti di curva Sud per i propri abbonati di curva Nord, nonostante la squalifica di questo settore dello stadio per la partita contro l'Udinese. E' questa la risposta della Figc a un'informativa dell'Osservatorio sulla decisione della società presieduta da Claudio Lotito di sfruttare, anche in questo secondo turno di sospensione, la possibilità di far entrare i propri tifosi nell'altra curva. Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ha ribadito che "i fatti segnalati sono stati prontamente sottoposti all'attenzione della Procura federale per valutare gli aspetti di eventuale rilevanza disciplinare". "Nel contempo - prosegue - ribadiamo che questioni di ordine pubblico sono estranei dall'ambito della Figc".