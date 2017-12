LAZIO, 2MILA TIFOSI A SAN SIRO

28 dicembre 2017

La Lazio potrà contare su un alto numero di sostenitori nello scontro diretto del Meazza contro l'Inter di sabato alle 18. Stando ai dati, finora sono stati venduti poco meno di 2mila biglietti per il settore ospiti, con numeri destinati a salire nelle prossime ore. Forti anche del gemellaggio con quelli nerazzurri, i tifosi biancocelesti partiranno in massa per Milano, galvanizzati anche dal risultato di Coppa.