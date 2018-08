LA UEFA PREMIA BECKHAM

21/08/2018

A 43 anni, David Beckham ha ricevuto il Premio del Presidente UEFA per il suo grande contributo al calcio europeo. L'ex centrocampista del Manchester United e del Real Madrid riceverà il riconoscimento nel corso di una cerimonia a Monaco entro la fine dell'anno. "Ho scelto David Beckham perché è stato un ambasciatore globale per il calcio, promuovendo il gioco e tutti i suoi valori in ogni angolo del pianeta", ha dichiarato il presidente dell'Uuefa, Aleksander Ceferin.