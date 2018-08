La Uefa fissa la data per la sua Var: prima volta nella Supercoppa europea 2019

31/08/2018

L'Uefa prevede di iniziare a utilizzare la Var per la prima volta in occasione della Supercoppa del prossimo anno. Il match si giocherà a Istanbul il 14 agosto 2019 tra la vincente della Champions League e la vincente dell'Europa League. "Per la Champions è troppo presto, e non possiamo dire con certezza quando la adotterà", le parole all'Ap del presidente Uefa, Aleksander Ceferin. L'Uefa potrebbe quindi utilizzare il sistema video d'ausilio alla terna arbitrale in Champions League e Europa League a partire dal 2019/20.