La Uefa boccia la giovane Italia

25 dicembre 2017

Ci sono Kylian Mbappé e Marco Asensio ma non si trova un italiano nemmeno a cercarlo nella squadra rivelazione dell'anno stilata dall'Uefa e che prende in esame i calciatori Under 24 e che hanno esordito nell'ultima edizione della Champions. Nessun italiano o calciatore che milita in Serie A (ma nel caso dei giovani juventini, come Dybala o Rugani, entrambi avevano già giocato nella precedente edizione del torneo) ma diversi giocatori ormai in pianta stabile nelle formazioni top d'Europa o al centro dell'ultima faraonica campagna acquisti estiva.