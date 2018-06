LA SUPERCOPPA ITALIANA EMIGRA IN ARABIA SAUDITA

5 giugno 2018

Non è ancora ufficiale, ma la questione è in via di definizione. La prossima Supercoppa Italia si giocherà con ogni probabilità in Arabia Saudita. La decisione verrà presa nelle prossime ore dalla Lega di Serie A e permetterà a Juventus e Milan di incassare 7 milioni di euro così divisi: 45% (3,15 milioni) alla Juve, 45% (3,15 milioni) al Milan e 10% (700mila euro) alla Lega Serie A. La data, che inizialmente era stata fissata per il 12 agosto, è stata posticipata a gennaio 2019. Grazie a questo slittamento, il Milan avrà a disposizione il turco Calhanoglu, squalificato per il primo impegno ufficiale e, a questo punto assente nella prima giornata del prossimo campionato.