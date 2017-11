La stampa svedese esulta: "Mamma mia", "Il biglietto per la Coppa del mondo è vicino"

11 novembre 2017

Ancora sull''Afton Bladet' l'attaccante Marcus Berg accusa: "Hanno cercato di farmi fuori". La partita di Milano "sarà una dannata guerra". Sul quotidiano svedese c'è anche spazio per un commento sull'operato del ct azzurro Ventura: "L'Italia non ha ancora trovato la sua identità". Il 'Goteborg Posten' sottolinea con ironia che Verratti "ha dato un'ulteriore iniezione positiva, facendosi ammonire": era diffidato e salterà il ritorno. Lo 'Stockholm Expressen' titola con evidenza sulla sua versione online, su un video che "rivela la mossa sporca dell'Italia" in cui si vede Chiellini, a terra dopo uno scontro, che solleva la testa per guardare cosa fa l'arbitro, e poi si rimette in posizione". L'Expressen scrive anche, in prima pagina, di "occasione da sogno per i gialloblù" e poi di "rabbia e lamenti dell'Italia". L'altro quotidiano 'Dagnes Nyheter' sottolinea che "sarà bellissimo e emozionante a San Siro". The 'Local', oltre a elogiare la squadra svedese, dà spazio alle dichiarazioni di Ventura sull'arbitraggio e ammette che la Svezia ha segnato "grazie a un'azione fortunata". Ma si sottolineano anche le "grosse difficoltà dell'Italia nel costruire azioni d'attacco". Svezia-Italia è comunque anche "uno scontro di culture".