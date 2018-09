LA SERIE B RESTA A 19 SQUADRE

11/09/2018

Il campionato di Serie B resta a 19 squadre. Lo ha stabilito il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni, che dichiarato inammissibili i ricorsi presentati. Lo apprende l'Ansa. La decisione è stata presa a maggioranza, con il dissenso del presidente del collegio, Franco Frattini. Lo stesso Frattini ha poi confermato il voto contrario: "Io ho votato contro - ha detto - È in corso di pubblicazione la sentenza. Per la prima volta nella mia carriera da presidente ho votato contro la decisione presa a maggioranza. Finisce 3-2, con il mio voto contrario contenuto in una dichiarazione ufficiale che spiega l'inammissibilità di tutti i ricorsi. Il campionato continua a 19 squadre".