LA SEREDOVA ATTACCA BUFFON

27 marzo 2018

"Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l'interessato o qualcun altro a me vicino". Sul numero di 'Chi' in edicola da mercoledi' 28 marzo, la showgirl Alena Seredova traccia un bilancio sincero e profondo dei suoi 40 anni e parla dell'addio al portiere della Juventus Gianluigi Buffon. "Ma certi cambiamenti, anche se traumatici, servono", aggiunge. "Magari uno non si rende conto del proprio malessere e alla fine qualcosa che disturbava in qualche modo c'era per entrambi. La maturita' aiuta a capire che, nella vita, e' facile avere momenti in cui pensi che sia per sempre, ma poi ti rendi conto che quella promessa non ha valore".