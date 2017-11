LA SERBIA NON LIBERA MILINKOVIC-SAVIC: TIFOSI LAZIALI FURIOSI

13 novembre 2017

Il derby di Roma è in programma sabato alle ore 18, ma tifosi giallorossi e biancocelesti hanno già iniziato a polemizzare via social e via radio: al centro del mirino il comportamento della federazione serba che ha deciso di liberare prima Kolarov, terzino sinistro dei giallorossi che già da oggi sarà a disposizione di Di Francesco, mentre Milinkovic-Savic è stato costretto a restare con la sua nazionale in ritiro per la partita contro la Corea e tornerà soltanto giovedì a disposizione di Simone Inzaghi. Il derby capitolino è già iniziato.