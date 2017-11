La Roma si accorda con Uber. I tassisti insorgono

16 novembre 2017

E' bufera sulle radio private capitoline per un accordo raggiunto dalla Roma con Uber, la multinazionale americana per i servizi di trasporto privato attraverso, sulla mobilità. La partnership si sviluppa in più attività che copriranno l'intera stagione calcistica: chi prenoterà una corsa con Uber in occasione delle partite giocate in casa dal club giallorosso, inserendo nell'app il codice 'Forzaroma', otterrà uno speciale sconto del 20% per corse da e per lo stadio. In aggiunta, per facilitare il deflusso al termine della partita, l'app indicherà chiaramente il percorso per raggiungere i punti di raccolta Uber più vicini.



Immediate le telefonate di protesta dei tassisti capitolini che hanno anche minacciato una manifestazione in coincidenza col derby in programma sabato alle 18.

Il club giallorosso in una nota all'Ansa ha chiarito che "nell'ambito delle iniziative volte a facilitare l'accesso e il deflusso allo Stadio Olimpico da parte dei propri tifosi, l'AS Roma ha avuto da settimane contatti con diverse compagnie pubbliche e private, al fine di identificare e offrire i servizi più idonei a favorire la fruizione dell'evento sportivo. La partnership con Uber - spiega ancora il club - è soltanto la prima arrivata a conclusione e non in via esclusiva. La società si augura pertanto di stringere a breve ulteriori collaborazioni allo stesso scopo".

La partnership, inoltre, permetterà ai turisti in visita nella Capitale di assistere alle partite del campionato italiano: una volta entrati nell'app di Uber, alcune card speciali segnaleranno loro i match in programma a Roma, con un link diretto al ticket office della AS Roma.