La nuova Serie A: ecco le venti squadre

8 giugno 2017

Fuori Pescara, Palermo ed Empoli, dentro Verona, Spal e Benevento. Dopo il ritorno della finale dei playoff di Serie B, la nuova Serie A prende forma. Venti, come di consueto, le squadre ai nastri di partenza per la stagione 2017/2018, che prenderà il via il 20 agosto. Tutte contro la Juve, reduce da sei scudetti consecutivi. Neopromosse comprese, tra cui spicca la favola Benevento, in Serie A per la prima volta nella sua storia.