La Nazionale vuole Maldini al posto di Oriali

30 maggio 2017

Paolo Maldini potrebbe diventare il nuovo team manager della Nazionale. La Figc, infatti, vorrebbe l'ex capitano del Milan come sostituto di Lele Oriali che a luglio, dopo l'Europeo Under 21, tornerà ad occuparsi dell'Inter. La strada per portare l'ex difensore a Coverciano, però, non è facile: nei prossimi giorni potrebbe esserci un contatto tra le parti. L'altro nome buono per succedere a Oriali è quello di Tardelli.