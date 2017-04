La moviola della 34.ima giornata

28 aprile 2017

Atalanta-Juventus, arbitro Guida

Minuto 57, episodio gravissimo. Cross dalla sinistra, tocco di mano di Toloi e Guida assegna subito il calcio di rigore. Poi annulla la sua decisione per segnalazione del suo assistente di presunto fuorigioco di Mandzukic. Ma Mandzukic non è mai in fuorigioco, il tocco di mano di Toloi è nettissimo e Guida aveva visto giusto poi si ravvede perché l'assistente considera l'attaccante bianconero in offside. Di Fiore vede il tocco di Bonucci e non il tocco di Toloi.