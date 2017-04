La moviola della 33.ima giornata

22 aprile 2017

Fiorentina-Inter, arbitro Valeri

Al 19' del primo tempo c'è una timida protesta della Fiorentina quando Babacar, mentre protegge un pallone, va giù nell'area di rigore dell'Inter. Come spiega Graziano Cesari su Premium Sport "non c'è assolutamente rigore perché Babacar, mentre arretra, trattiene vistosamente la maglia di Miranda, in copertura su di lui. Bravo Valeri a non fischiare".