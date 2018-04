La moviola della 31.ima giornata di Serie A

7 aprile 2018

Benevento-Juve, arbitro Pasqua

Entrambi corretti i rigori concessi alla Juve. Nessun dubbio sul primo, con il fallo molto netto su Pjanic. Ingenuo, ma comunque indiscutibile, quello concesso a Higuain: il tocco di Viola c'è e l'argentino non fa nulla per rimanere in piedi. Giusto l'annullamento della rete di Mandzukic per fallo di mano. Forse eccessivo il giallo