LA LIGA SBARCA IN AMERICA, UNA PARTITA A STAGIONE IN USA

16/08/2018

Storico accordo tra LaLiga e Relevent, multinazionale di media e sports. E' stata siglata infatti, nelle scorse ore, la collaborazione in una joint venture per i prossimi 15 anni che porterà il calcio spagnolo oltre i confini della penisola iberica. L'accordo prevede la disputa di un incontro durante la stagione negli USa, il primo della storia, già a partire dalla stagione in corso. Date e luoghi non sono ancora state comunicate, ma di certo l'appeal di Real Madrid e Barcellona fa gola agli appassionati di calcio in America.