La Juve infaticabile: 5-0 in amichevole (2 gol Cuadrado)

15 marzo 2017

"Siamo pronti a giocare contro qualunque delle grandi d'Europa, non abbiamo paura". Non teme il sorteggio Alex Sandro dopo che la sua Juventus ha liquidato agli ottavi di Champions League la pratica Porto. "Real Madrid, Bayern e Barcellona sono grandissime squadre - ammette il bianconero - ma se dovessimo affrontarle giocheremo con la massima concentrazione".

Le parole del laterale brasiliano arrivano con la Juventus in campo, a Vinovo, in una amichevole contro l'Alpignano. All'orizzonte la trasferta di campionato contro la Sampdoria. Alex Sandro trova comunque il tempo di rivolgere un pensiero al Porto, la sua ex squadra: "Sono orgoglioso di aver vestito quella maglia per tanti anni, abbiamo vinto ma abbiamo faticato molto per avere la meglio".

E l'amichevole del mattinno è da segnalare per questa vocazione da ...infaticabile di tutto il gruppo Juvebtus. D'accordo, alla partitella hanno preso parte i bianconeri che non hanno giocato contro il Porto, o che hanno giocato meno. Segnalazione per Cuadrado e Pjaca, in campo 45' ieri sera. Contro l'Alpignano, un gol di Pjaca e 2 di Cuadrado, di Petrelli e Chiellini le altre reti. Chiellini sta benone. E Pjanic è pronto al rientro.