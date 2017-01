La Fiorentina ha preso Saponara

28 gennaio 2017

Improvvisa scossa nel mercato della Fiorentina . Dopo gli acquisti di Sportiello dall'Atalanta ed i baby Scaleri e Castrovilli dal Bari la società viola ha chiuso per il trequartista dell'Empoli Riccardo Saponara . Affare fatto sulla base del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro a giugno 2018. L'ex Milan non è l'unico nome caldo in queste ore in orbita viola: si punta a Martin Caceres , attualmente svincolato .

Blitz di Corvino che ha strappato il sì al presidente dell'Empoli Corsi. Un'operazione condotta sotto traccia che oggi ha avuto la fumata bianca. Così i toscani hanno virato pesantemente su Omar El Kaddouri del Napoli e su Robin Quaison che potrebbe arrivare con la collaborazione della Juventus. Da questo trasferimento soldi anche per il Milan che a giugno incasserà 3 milioni di euro come da accordi con i toscani.



Per la difesa l'ex bianconero Martin Caceres è più di un'idea: Corvino sta parlando con il giocatore svincolato per convincerlo ad accettare la corte della società viola. L'uruguaiano non ha superato nelle scorse settimane le visite mediche con il Trabzonspor ed è tornato in Italia in attesa di una chiamata da un club. Telefonata che è puntualmente arrivata.