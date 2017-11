La Fifa squalifica Manolas per un'ammonizione di... comodo

3 novembre 2017

Kostas Manolas salterà la gara d'andata dello spareggio per andare al Mondiale tra Grecia e Croazia. La Fifa infatti ha inflitto un turno di squalifica al difensore greco, accusato di essersi fatto ammonire volutamente in occasione della sfida contro Cipro. Il giocatore della Roma, che era diffidato, prese un cartellino giallo al 90' per perdita di tempo in modo da scontare la squalifica nell'ultima partita - contro Gibilterra - del girone di qualificazione.