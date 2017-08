La Cina batte l'Uzbekistan e continua a sognare

31 agosto 2017

Servirà un miracolo nell'ultima giornata per mantenere vivo il sogno, ma la Cina di Marcello Lippi non è ancora eliminata dai mondiali che si svolgeranno in Russia l'anno prossimo. E il ct deve dire grazie a Gao Lin che ha segnato a 6 minuti dalla fine la rete della vittoria 1-0 contro l'Uzbekistan. In corsa per il terzo posto, che vale il play off, c'è anche la Siria, favorita a 12 e con la differenza reti di +1. A 12 punti gli uzbeki con la differenza reti -1, a inseguire la Cina a 9 punti e con un pesante -3.