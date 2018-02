La carica dei 101! E' record per Ronaldo: Perez, sicuro che il Real può rinunciare a CR7?

15 febbraio 2018

Aveva aperto il conto con una doppietta e ora lo ha nuovamente ingrassato con altre due reti: dal 15 settembre 2009 (Zurigo-Real 2-5) sono passati otto anni e mezzo (nove stagioni calcistiche) nel corso dei quali Cristiano Ronaldo ha messo a segno 101 gol in Champions League con la maglia del Real Madrid. Detto che con le 15 firme ai tempi dello United il conto si accresce e sale a un totale di 116, tra i tanti record di questo fuoriclasse intramontabile c'è appunto anche quello di essere l'unico calciatore ad esser mai andato in tripla cifra con la stessa maglia nella massima competizione europea.



Mostruoso, insomma. Mostruoso nella serata in cui il confronto con Neymar (nato lo stesso giorno di CR7, il 5 febbraio, solo sette anni dopo il portoghese, 1992) ha consacrato ancora una volta la superiorità dell'attuale Pallone D'Oro. Il 3-1 contro il Psg aggiorna tante altre - fenomenali - statistiche relative a Cristiano. Dei 101 gol con la camiseta blanca si è già detto, dei 116 totali in Champions pure, parliamo allora delle 7 giornate consecutive a segno, con 11 marcature a referto, un centro ogni 57 minuti giocati (il precedente record apperteneva a Burak Yilmaz, stagione 2012/13, con la maglia del Galatasaray).



Se includiamo poi anche la finale di Cardiff della scorsa edizione, sono otto i match in cui Cristiano è andato ripetutamente a rete e 13 i centri realizzati. Se escludiamo invece la semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid del 10 maggio dai quarti di finale dell'anno passato contro il Bayern non ha mai mancato di firmare il tabellino, con 21 gol in 12 partite. Insomma, fenomenale.



Fenomenale con buona pace di Florentino Perez che ha deciso che il suo Real può fare a meno di CR7. Perché il portoghese a 33 anni resta sempre l'attaccante più decisivo e letale al mondo.