L'urlo azzurro di SuperMario: "Zlatan, stavolta ti battiamo"

13 novembre 2017

"Zlatan, grande amico mio: mi spiace, ma stavolta ti battiamo". La firma è di Mario Balotelli che su Instagram trova il tempo e il modo di mandare il messaggio di "forza azzurri", lui che dall'azzurro è lontano da una vita. Si sa perché. E si sa perché il ct Ventura, a un passo dalla doppia sfida con la Svezia, abbia pensato a lui, ma riponendo quel pensiero in un cassetto. Non era (non è) il tempo.



Le parole di SuperMario vanno lette. E interpretate. "Non sono in Nazionale e molti mi chiedono perché. Io dico: perché le scelte del ct Ventura vanno rispettate, e io le rispetto. In questo momento contano altre cose, e il messaggio che voglio dare è che tutti gli italiani, per una notte, pensino solo e soltanto all'Italia che va ai Mondiali e tifino tutti insieme. Il Mondiale è troppo importante e nel nostro cammino la Nazionale ha dimostrato di meritarlo. Lottiamo tutti assieme, diciamo forza azzurri e al mio amico Zlatan dico: stavolta ti battiamo". Ibrahimovic sorrida pure...