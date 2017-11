L'UEFA PUNISCE EVRA: 8 MESI DI SQUALIFICA

10 novembre 2017

Sanzione durissima, otto mesi di squalifica fino a giugno 2018, ovvero fino al termine della stagione. E' questa la durissima sanzione che l'Uefa ha inflitto a Patrice Evra, difensore del Marsiglia ed ex Juve, per il grave gesto prima di Marsiglia-Vitoria Guimaraes di Europa League, giovedì 2 novembre, colpendo con un calcio in faccia un tifoso della sua squadra. Il Marsiglia dopo aver appreso la sanzione ha risolto il contratto col giocatore, decisione consensuale.