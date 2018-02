L'Uefa annuncia: "Niente Var anche nella prossima Champions"

26 febbraio 2018

Niente Var nella Champions 2018-'19. Lo ha annunciato il presidente dell'Uefa, Ceferin. "Troppa confusione". Ai Mondiali di Russia è più sì che no, ma le perplessità non mancano e da qui a sabato prossimo 3 marzo, quando sarà presa la decisione definitiva, non sono esclusi colpi di scena da parte della Fifa e dell'Ifab, l'ente dal quale dipende la scelta finale.



"Nessuno ancora sa esattamente come funziona. C'é ancora molta confusione". Così il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin annunciando che il Var non sarà utilizzato nella Champions League della prossima stagione. "Io non sono affatto contrario, ma c'è bisogno di spiegare meglio quando usarla. Vedremo alla Coppa del Mondo", ha aggiunto il numero 1 del calcio europeo alla fine del Congresso UEFA a Bratislava. "Potrebbe essere un buon progetto, utile per il calcio, ma non dobbiamo affrettarci a fare prendere tipo di decisioni", ha concluso Ceferin a proposito del Var.



La tecnologia video è già testata in diversi campionati, primo fra tutti quello italiano, e quasi certamente dovrebbe essere utilizzato nella Coppa del Mondo in Russia (14 giugno-15 luglio). Il via libera decisivo è atteso dopo la prossima riunione dell'Ifab il 3 marzo.