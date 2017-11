L'UDINESE ALLA SVIZZERA: "RIMANDATE INDIETRO BERHAMI"

8 novembre 2017

L'Udinese ha inviato all'Associazione Svizzera di Football una formale comunicazione chiedendo il rientro immediato a Udine del calciatore Valon Behrami. Il club friulano sostiene che la convocazione del centrocampista svizzero per le partite di play off della nazionale, in programma il 9 e 12 novembre, sia stata formalizzata il 27 ottobre, in ritardo di cinque giorni rispetto alle tempistiche obbligatorie previste dalla normativa che ponevano come termine ultimo quello del 22 ottobre.