L'INTER E IL COMPLEANNO DI MOURINHO: "AUGURI LEGGENDA"

26 gennaio 2018

L'Inter, dal profilo Instagram del club, fa gli auguri a Josè Mourinho nel giorno del suo 55esimo compleanno. Lo fa citando una delle celebri frasi dello Special One, pronunciata in una conferenza stampa al Real Madrid, il club per cui lasciò proprio l'Inter qualche attimo dopo aver conquistato il Triplete: "Io sono Josè Mourinho, non cambio. Arrivo con le mie qualità e i miei difetti". Poi il messaggio: "Auguri leggenda".