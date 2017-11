L'ATALANTA CELEBRA CORNELIUS AI MONDIALI

15 novembre 2017

L'Atalanta si gode il suo terzo calciatore qualificato per il Mondiale di Russia 2018: “Andreas Cornelius - si legge sul sito ufficiale della società orobica - si è qualificato con la Danimarca ai prossimi Mondiali. La nazionale danese ha vinto 5-1 il ritorno dei playoff in Irlanda dopo aver pareggiato 0-0 l'andata, ottenendo così il pass per Russia 2018. Cornelius è stato inserito a venti minuti dalla fine partecipando così alla festa danese. Dopo Gomez con l'Argentina e Freuler con la Svizzera, un altro atalantino può festeggiare la qualificazione al Mondiale della sua Nazionale. COMPLIMENTI ANDREAS!”.