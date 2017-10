L'allarme di Cairo: "Stanno massacrando Belotti"

3 ottobre 2017

L'infortunio di Belotti è motivo di allarme per Urbano Cairo. "Ci tengo a sottolineare che stanno massacrando Belotti. Viene malmenato in tutte le partite. E nessuno dice nulla. Proteggete e tutelate Belotti. Avete visto cosa è acaduto domenica. E le conseguenze sono un danno per il Torino e per la Nazionale".



Parole forti, dal presidente granata. Il Gallo, si sa, è fermo per infortunio: meno grave di quanto si temeva domenica sera, ma abbastanza per costringerlo a stare fermo per un mese: salterà quattro partite col Torino, ed è a rischio la sua presenza nella decisiva fase dei play off della nostra Nazionale.

Cairo ha detto queste cose a "Tutti convocati" di Radio 24, parlando anche del Var che -a suo giudizio- "in queste ultime partite ci ha danneggiato". Fermo restando, ha aggiunto, che il Var "è una bellissima innovazione, e gli arbitri devono stare molto attenti a decidere quando fischiare".