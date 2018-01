KOULIBALY: "SCUDETTO ED EUROPA LEAGUE"

13 gennaio 2018

Kalidou Koulibaly non si nasconde. "Le cose stanno andando molto bene, siamo ripartiti da quanto di buono abbiamo fatto lo scorso anno - ha spiegato a El Heddaf TV -. Champions? E' stato davvero difficile digerire l'eliminazione, anche se adesso giocheremo l'Europa League per vincerla. Scudetto? Non mi piace parlare troppo, preferisco agire sul campo. Faremo di tutto per vincere tutte le partite".