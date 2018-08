KLUIVERT: "JUSTIN FARA' CARRIERA, DEVE LAVORARE DURO"

22/08/2018

"Sono molto soddisfatto di quello che sta facendo Justin. È a Roma con la mamma Angela, si sta concentrando sul lavoro. Parla poco, però è uno che sa ascoltare ed è motivato. Avrei voluto che restasse all’Ajax ancora un anno, ha scelto lui. Credo che la Roma sia una buona soluzione". Così Patrick Kluivert, padre del talento olandese della Roma, ha commentato la scelta del figlio di arrivare in Italia: "Justin ha bisogno di questo, lavorare duro, ma è uno che ama imparare. La tournée americana è stata fondamentale: giocare contro le grandi squadre era il suo sogno. Per arrivare dove sono arrivato io deve farne di chilometri (ride, ndr)- ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport-. Ma ha mostrato talento, ha personalità e tempo per fare una grande carriera"