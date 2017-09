Khedira tranquillizza la Juve: "Sto bene, pronto per la Norvegia"

3 settembre 2017

Allarme rientrato, Khedira sta bene. "Sono a disposizione per la partita contro al Norvegia". La partita si gioca a Monaco, domani 4 settembre alle 20,45, ed è valida per le qualificazioni mondiali. Un allarme che rientra per la Nazionale di Loew e per la Juventus di Allegri, già alle prese con l'infortunio di Marchisio, a centrocampo, e di Chiellini in difesa, a ridosso della gara di campionato col Chievo e soprattutto dell'esordio in Champions contro il Barcellona, il 12 settembre al Camp Nou.



Khedira si era infortunato il 30 agosto, un problema a un ginocchio sofferto in allenamento che aveva creato apprensione nello staff juventino. Il giorno dopo, il centrocampista tedesco aveva fatto sapere che sarebbe comunque rimasto nel ritiro della sua Nazionale, a Stoccarda, e che il problema non si era rivelato di grave entità, tant'è che aveva già preannunciato una sua eventuale disponibilità per la gara contro la Norvegia. Disponibilità che ora è ufficiale.