KESSIE': "MILAN, PRENDI ESEMPIO DA HIGUAIN"

21/09/2018

Gonzalo Higuain si è sbloccato sia in campionato sia in Europa League e sarà in campo anche domenica contro l'Atalanta per trascinare i compagni: "E' normale per una squadra come il Milan avere questo tipo di attaccanti - ha detto Kessié parlando dell'argentino - La sua mentalità è quella di vincere sempre, così aiuta la squadra. Noi dobbiamo scendere in campo sempre con questa mentalità, come lui".