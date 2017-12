Kane? No, il migliore è Cavani

28 dicembre 2017

Il più forte di tutti è lui: Edinson Cavani si prende il titolo di miglior centravanti del momento. E' il risultato del nostro sondaggio che, con oltre 13.000 voti, incorona il bomber del Psg, scelto dal 20% dei nostri lettori e preferito a colleghi come Icardi (19%), Harry Kane (17%) o Lewandowski (14%). Il titolo di bomber del 2017 per l'asso del Tottenham (56 nazionale compresa, 39 in Premier) e i 17 gol del capitano dell'Inter, non sono quindi sufficienti. A guidare questa speciale graduatoria è Cavani. Battuta ogni concorrenza, l'attaccante del Psg lascia Higuain, Suarez e Ibrahimovic a metà classifica, mentre a chiudere l'elenco dei bomber del momento sono Aubameyang, Benzema e Falcao. Il maggior numero di preferenze però resta per Cavani e i 25 gol fra Ligue1 e Champions League gli consegnano lo scettro del migliore.