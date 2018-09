JUVENTUS, TREZEGUET: "CR7? I GOL ARRIVERANNO, LUI E' TRANQUILLO"

05/09/2018

Presente a Roma per l'inaugurazione dello store della Juventus, David Trezeguet si è soffermato sull'esordio nel campionato italiano di Cristiano Ronaldo: "Credo che un campione di questo tipo abbia l’idea di segnare il più possibile. Lavora per questo, ma al momento è in una fase in cui sta conoscendo i suoi compagni e capendo le idee del nuovo allenatore, quindi deve stare tranquillo. Segnerà perché è straordinario, spero lo faccia rapidamente per il bene della Juventus. E' molto tranquillo perché la squadra sta vincendo, deve continuare a crescere e lui fa parte di questa crescita".