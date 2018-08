JUVENTUS: SEDUTA ALL'ALLIANZ STADIUM PER PROVARE IL NUOVO MANTO

23/08/2018

Prove di Stadium per la Juve. La formazione di Massimiliano Allegri, infatti, questa mattina si è allenata sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium, proprio per testare il nuovo manto erboso. Sessione di allenamento prevalentemente dedicata alla tattica, domani sarà già giorno di vigilia: Allegri parlerà in conferenza stampa alle 12.30 per presentare la sfida alla Lazio.