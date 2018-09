JUVENTUS, DYBALA: "LAVORO PER TORNARE TITOLARE"

13/09/2018

Pochi minuti con la maglia dell'albiceleste, un rendimento ancora non del tutto soddisfacente con la Juventus. Intervistato dalla "Gazzetta dello Sport" Paulo Dybala ha fatto il punto della situazione sulla propria condizione: "Già sapevo di non giocare titolare contro la Colombia, sono arrivato tardi in ritiro e ho rispettato la scelta di Scaloni. Ora voglio tornare a giocare alla Juventus, sia per il match di domenica che per quello di Champions: è una competizione che mi dà tante motivazioni.Non ho iniziato come l'anno scorso, ma una cosa è certa: voglio tornare a Torino per lavorare e riprendermi il mio posto in bianconero. CR7? Va benissimo, in Nazionale posso giocare con Messi e alla Juve con lui. Bellissimo".