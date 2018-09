JUVENTUS, DISTRAZIONE AI FLESSORI PER KHEDIRA

20/09/2018

Brutte notizie in casa Juventus. Il club bianconero comunica che Sami Khedira, uscito nel primo tempo del match di ieri sera in casa del Valencia, è stato sottoposto a esami strumentali che hanno rilevato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Possibile quindi uno stop di circa 3 settimane per il centrocampista tedesco. Solo domani verrano valutate le condizioni di Douglas Costa.