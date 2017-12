JUVENTUS, DIFFICILE IL RECUPERO DI BUFFON E DE SCIGLIO

26 dicembre 2017

È iniziata la preparazione della Juventus in vista dell'ultima giornata del girone d'andata, che vedrà i bianconeri scendere in campo contro il Verona. I due giorni di riposo sono oramai alle spalle e la squadra è tornata alle dipendenze di Allegri dividendo la giornata in una prima parte di lavoro unicamente atletico seguito da sviluppi tattici e partitella finale. Da verificare le condizioni di Buffon e De Sciglio, già assenti nella gara vinta contro la Roma. Difficile per loro un recupero lampo in tempo per la gara con il Verona.