JUVENTUS, BUONE NOTIZIE DA BERNARDESCHI E DOUGLAS COSTA

1 febbraio 2018

Buone notizie in casa Juve. Il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro che Federico Bernardeschi aveva accusato martedì sera a Bergamo è meno grave del previsto, il giocatore ggi ha seguito un programma personalizzato. Stesso dicasi per Douglas Costa: ha svolto una seduta differenziata, ma anche per lui non sembra grave la contusione al polpaccio. C'è ottimismo per quanto riguarda l'immediato recupero.