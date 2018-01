JUVENTUS, BUFFON TORNA IN GRUPPO

24 gennaio 2018

Gigi Buffon è pronto a riprendersi il posto da titolare tra i pali della Juventus nella prossima sfida, sabato contro il Chievo. Dopo sei partite saltate a causa dell’infortunio a un polpaccio, il numero uno dei bianconeri potrebbe tornare in campo nell’appuntamento contro i mussi volanti. Buffon stamattina si è allenato regolarmente insieme a Szczesny, contro il Chievo potrebbe collezionare l’undicesima presenza in questo campionato e festeggiare così, in anticipo, il suo 40esimo compleanno in programma domenica prossima, 28 gennaio.