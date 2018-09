Juventus, anche la prova tv per Douglas Costa: rischia fino a 5 giornate e 100.000 euro di multa

16/09/2018

Da tre a cinque giornate di squalifica con una multa che può arrivare a 100.000 euro : il day after dello sputo di Douglas Costa a Di Francesco in Juventus-Sassuolo si focalizza sulle conseguenze del gestaccio. Lo stop dipenderà dall'interpretazione del Giudice Sportivo che valuterà con la prova tv l'azione a partire dalla gomitata, la multa - che la Juve ha già deciso sarà pesante - andrà probabilmente di pari passo.

Da regolamento l'esterno sa già che non potrà esserci contro Frosinone, Bologna e Napoli: lo sputo è assimilabile alla condotta violenta, che prevede tre giornate di squalifica. Ma se il Giudice Sportivo la considererà condotta violenta particolarmente grave, si potrà arrivare a cinque turni di stop (e salterebbe pure Udinese e Genoa): ipotesi possibile, considerando che la procura Figc nella persona di Pecoraro ha inviato la segnalazione di tutte le scorrettezze del brasiliano, a partire dalla gomitata, da valutare con la prova tv. In Champions Mihajlovic ne prese otto, Totti quattro agli Europei, Rosi e Lavezzi (ultimo caso in serie A, datato 2011) tre.



Per quanto riguarda la multa, il minimo parla di 20 mila euro che corrispondono al 5% dello stipendio. Ma, in caso di stangata pesante, la Juventus potrebbe anche ricorrere al Collegio Arbitrale della Lega arrivando a multarlo di 100.000 euro.