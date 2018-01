JUVE-TOTTENHAM, DA OGGI INIZIA LA VENDITA DEI BIGLIETTI

8 gennaio 2018

Il 13 febbraio alle ore 20,45 la Juventus ospiterà il Tottenham per l’attesissimo ottavo di finale di Champions League. Da oggi iniziano le fasi di vendita dei biglietti, con questo calendario: fino a giovedì prelazione abbonati, che potranno usufruire di una tariffa speciale; da venerdì 12 a lunedì 15, prelazione abbonati nei posti Uefa, che potranno scegliere un tagliando in un altro settore dello stadio; martedì 16 vendita riservata J1897Member; mercoledì 17 e giovedì 18 vendite anche per i Black&White Member. Per potere accedere alla vendita riservata, bisogna sottoscrivere la Membership (J1897 o Black&White) entro il 14 gennaio. Infine, il 19 gennaio via alla vendita libera.