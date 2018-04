Juve, tifosi dal Lussemburgo per farsi autografare due quadri da Buffon

13 aprile 2018

Un viaggio dal Lussemburgo a Torino per farsi autografare da Buffon due dipinti a olio (foto Ansa) con il ritratto del portiere grintoso ed esultante. Una coppia di tifosi juventini ha attraversato mezza Europa per mostrare affetto e sostegno al capitano bianconero più che mai popolare dopo lo sfogo nell'amara notte di Madrid. Renato Oliboni, in compagnia della moglie, è partito da un piccolo paese vicino alla capitale del Lussemburgo e si è presentato questa mattina allo Juventus Center di Vinovo esponendo i suoi due quadri su un cavalletto montato all'ingresso del centro d'allenamento dei bianconeri. Non è riuscito a incontrare Buffon, ma ha affidato un quadro a Pjanic, con la promessa di farselo autografare dal portiere bianconero.