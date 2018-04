Juve, tante incognite in vista di Napoli: Allegri lavora sul "caos ragionato"

27 novembre 2017

Dopo quattro mesi di stagione, la verità è che nessuno ancora sa come gioca la Juve. Non si conosce lo schema, non si conoscono le certezze, non si conoscono gli interpreti. Contro il Crotone mister Allegri ha riproposto la difesa a tre con Lichsteiner a destra (opzione che aveva di fatto escluso nella conferenza pre gara), due soli centrocampisti puri e - come contro il Barcellona - Dybala e Douglas Costa in appoggio alla punta centrale (stavolta Mandzukic). Totalmente inedita anche la difesa: Höwedes era all'esordio e si è sistemato in mezzo a Barzagli e Benatia (l'italiano a destra, e il marocchino a sinistra, ma in passato avevano anche fatto il contrario), ma dietro giocano sempre dei "professori", quindi il problema non sussite.



Ma in avanti? L'impressione è che Allegri stia cercando la soluzione giusta per la Juve di oggi calcolando alcune problematiche:

1) Higuain ha difficoltà a fare reparto da solo, in passato gli è riuscito (eccome)

2) Mandzukic si porta sulle spalle 90 chili: un conto è fare l'ala quattro mesi, un altro è farla una stagione intera con un Mondiale da giocare a giugno

3) Rinunciare a Cuadrado è complicato: fa tante cose utili in novanta minuti (male solo contro la Samp) ma provarlo da esterno basso è considerato un rischio eccessivo

4) Douglas Costa è una risorsa in fase di possesso (guai a farlo crossare) ma è un debito dietro, quindi schierarlo con altri tre calciatori molto offensivi è difficile

5) Matuidi e Khedira sono le uniche vere mezze ali (Bentancur è più regista) ma nessuno dei due è Pogba: il centrocampo a tre, quindi, è considerato più un ripiego che una risorsa

6) Con Bonucci e Dani Alves laterale basso c'era due registi in più rispetto ad oggi: per ovviare serve più imprevedibilità sulla trequarti, che però non deve trasformarsi in confusione

7) Dybala in campo non può essere mai ingabbiato in nessuno schema: per salvaguardare questa sua "posizione" anche con i continui cambi di schema serve un mezzo miracolo



Tante incognite, quindi, che potrebbero far pensare a un Allegri un po' in confusione, diviso tra la voglia di imprime una svolta (anche tattica) e la prudenza necessaria in certi casi. Forse - ma solo il tempo lo dirà - si tratta davvero di un "caos" ragionato: la stagione è ancora lunga e attrezzarsi per ogni evenienza potrebbe diventare una risorsa da giocarsi qaundo le altre big, che hanno organici più ridotti, potrebbero cominciare a rallentare. Intanto, però, corrono tutte e venerdì una vittoria del Napoli farebbe precipitare i bianconeri a sette punti dalla vetta. In quel caso, sarebbe caos. Quello vero.