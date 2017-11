JUVE, STURARO: “BUFFON MERITA DI CONQUISTARE QUESTA CHAMPIONS”

17 novembre 2017

“Buffon meritava la Champions già da prima, adesso, dopo la mancata qualificazione al Mondiale, faremo di tutto per fargliela vincere”. Stefano Sturaro racconta gli ultimi giorni di una settimana difficile da metabolizzare per il panorama italiano e per molti giocatori della Juventus, ma assicura: “La delusione è stata tanta – spiega a Tuttosport - ma a Vinovo non è arrivata. L’Italia ha l’opportunità per ripartire più forte dopo la sconfitta. Il mio ruolo lo decide Allegri, io cerco di imparare quanto più è possibile e migliorarmi giorno dopo giorno”.