Juve, Ronaldo ha tutta l'intenzione di sfruttare la sosta: "Di nuovo in pista!"

04/09/2018

Dopo un giorno di relax al mare con la compagna Georgina Rodriguez - naturalmente immortalato da uno scatto a favore dei social della bellissima argentina - Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con i compagni rimasti a Torino durante la pausa per gli impegni delle Nazionali (che l'ex Real, per una volta, ha declinato). Anche questa volta, CR7 ha sfruttato il suo profilo Instagram per informare i suoi milioni di follower, molti dei quali tifosi della Juventus. "Di nuovo in pista!" ha scritto il 'marziano' ex Real Madrid, che è stato l'ultimo a lasciare la Continassa dopo un giorno di intenso lavoro.



Perfezionista qual è da sempre, c'è da scommetterci: nonostante la Juventus sia prima in classifica a punteggio pieno dopo tre giornate, Cristiano avrà perso qualche ora di sonno pensando a quello 'zero' nella classifica marcatori. La voglia di "rivincita" è tanto, il tempo da perdere è poco. Anzi, nullo. Conta solo allenarsi. E nessuno lo sa meglio di CR7. Sassuolo e Valencia, prossimi avversari della Juventus in campionato e Champions League, sono avvisati...